ЕС ввел санкции против 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний

Евросоюз ввел санкции против Минобороны РФ, СВР, «Оборонпрома» и «Рособоронэкспорта». Также в санкционные списки попали 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний. Кроме того, там числятся банки: Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк; а также транспортные компании РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш».
2022-02-26T02:25:29+03:00
2022-02-26T02:25:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:25, 26 февраля 2022
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