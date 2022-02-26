ЕС ввел санкции против 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний

Евросоюз ввел санкции против Минобороны РФ, СВР, «Оборонпрома» и «Рособоронэкспорта». Также в санкционные списки попали 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний. Кроме того, там числятся банки: Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк; а также транспортные компании РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш».