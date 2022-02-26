В «черный список» Евросоюза попали:
— госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович;
— замминистра обороны Андрей Жук;
— начальник Генштаба Виктор Гулевич.
Помимо этого, в списках числятся многие российские представители госструктур и финансовые организации РФ. Помимо Лаврова и Путина, под санкции Евросоюза попали Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Владимир Колокольцев, Сергей Иванов и десятки других высокопоставленных российских чиновников.
Евросоюз наложил санкции на представителей белорусских властей
В «черный список» Евросоюза попали: