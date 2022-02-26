Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую немедленно прекратить военные действия на Украине. РФ имеет право вето как постоянный член Совбеза ООН. За резолюцию проголосовало 11 членов Совбеза, против — 1, воздержались — 3, в том числе и Китай.
2022-02-26T01:56:04+03:00
2022-02-26T01:56:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:56, 26 февраля 2022
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