Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую немедленно прекратить военные действия на Украине. РФ имеет право вето как постоянный член Совбеза ООН. За резолюцию проголосовало 11 членов Совбеза, против — 1, воздержались — 3, в том числе и Китай.