По данным ОВД-Инфо*, как минимум 534 человека задержано сегодня на антивоенных акциях в 26 городах России

Одновременно с этим правозащитный проект сообщает, что из отдела полиции «Ясенево» в Москве отпустили всех задержанных с протоколами по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщает адвокат от ОВД-Инфо* Евгения Григорьева, которую так и не пустили туда. По статистике, больше всех задерживали в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

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