По данным ОВД-Инфо*, как минимум 534 человека задержано сегодня на антивоенных акциях в 26 городах России

Одновременно с этим правозащитный проект сообщает, что из отдела полиции «Ясенево» в Москве отпустили всех задержанных с протоколами по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщает адвокат от ОВД-Инфо* Евгения Григорьева, которую так и не пустили туда. По статистике, больше всех задерживали в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
2022-02-26T01:43:23+03:00
2022-02-26T01:43:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:43, 26 февраля 2022
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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