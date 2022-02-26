Евросоюз включил в санкционные списки Путина Лаврова и Медведева

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. При этом он сказал, что не знает, о каких активах может идти речь.

Также в «черный список» Евросоюза включены Мишустин, Медведев и Колокольцев. UPD 02:04: В санкционные списки Евросоюза попали два российских банка — «Открытие» и Альфа-банк.