С 28 февраля ЕС приостановливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией

В основном это распространяется на дипломатические паспорта. Ранее сообщалось, что власти США в настоящее время не намерены участвовать в очередном раунде стратегического диалога с Россией. Мы будем стремиться к обеспечению наших интересов в сфере безопасности. То, что Россия предприняла данные шаги, не означает, что нам нужно прекратить заботиться о собственной безопасности, благополучии <...> американцев", — подчеркнул представитель Пентагона Нед Прайс.
2022-02-26T01:21:56+03:00
2022-02-26T01:21:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:21, 26 февраля 2022
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