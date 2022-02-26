С 28 февраля ЕС приостановливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией

В основном это распространяется на дипломатические паспорта. Ранее сообщалось, что власти США в настоящее время не намерены участвовать в очередном раунде стратегического диалога с Россией. Мы будем стремиться к обеспечению наших интересов в сфере безопасности. То, что Россия предприняла данные шаги, не означает, что нам нужно прекратить заботиться о собственной безопасности, благополучии <...> американцев", — подчеркнул представитель Пентагона Нед Прайс.