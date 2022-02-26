Международное агентство Moody's отправило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения

Об этом говорится в релизе агентства. Пересмотры были вызваны вторжением России на Украину. «Такие пересмотры были вызваны ... военной операцией России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Эти события представляют собой значительное усиление геополитических рисков ..., включая более серьезные санкции в отношении России, которые могут повлиять на погашение страной суверенного долга», — объясняет рейтинговое действие агентство, его цитирует агентство РИА Новости.