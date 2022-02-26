Также Канада выступает за отключение России от международной банковской системы SWIFT. Руководство страны вводит дополнительные санкции против Белоруссии, они затронут 57 физических лиц, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Новость дополняется
Канада введет санкции против Путина, Лаврова и главы Генштаба России Герасимова, — Трюдо
Также Канада выступает за отключение России от международной банковской системы SWIFT. Руководство страны вводит дополнительные санкции против Белоруссии, они затронут 57 физических лиц, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.