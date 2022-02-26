Минздрав России приказал определить медицинский персонал, готовый спасать жизнь граждан на территории страны, — CNN

Как сообщает издание, документ, опубликованный на портале Минздрава РФ, подтверждает, что Россия ожидает массовой неотложной медицинской помощи. Официальная Москва не распространяется о настоящем числе погибших военных в результате войны против Украины.
2022-02-26T00:29:48+03:00
2022-02-26T00:29:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:29, 26 февраля 2022
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