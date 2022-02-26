Белый дом: у американского лидера Байдена «нет намерений взаимодействовать» с президентом РФ Владимиром Путиным

Вашингтон рассматривает введение санкций в отношении президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, отметив, что «все варианты рассматриваются».
Ранее телеканал Си-эн-эн сообщил, что Соединенные Штаты намерены уже сегодня внести российского президента в черный список. Великобритания и Евросоюз уже объявили о таком решении из-за военной операции России на Украине. Под ограничения также попал глава МИДа Сергей Лавров.
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Вашингтон рассматривает введение санкций в отношении президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, отметив, что «все варианты рассматриваются».