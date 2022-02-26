Художник и музыкант Герман Виноградов скончался в Москве

Об этом сообщил в Facebook блогер Олег Шаран. Виноградов входил в художественное объединение «Горком графиков» и сам создал несколько музыкальных групп. Сотрудничал с участниками группы «Звуки Му».
Герману Виноградову было 64 года.
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Об этом сообщил в Facebook блогер Олег Шаран. Виноградов входил в художественное объединение «Горком графиков» и сам создал несколько музыкальных групп. Сотрудничал с участниками группы «Звуки Му».
Герману Виноградову было 64 года.