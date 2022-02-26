Оппозиционные депутаты в Великобритании потребовали от British Petroleum продать 19,75% акций «Роснефти», которыми владеет компания, передает газета Financial Times.

После обращения депутатов министр по делам бизнеса Квази Квартенг вызвал генерального директора нефтяной компании Бернарда Луни для разговора. Газета также передает, что Квартенг выразил обеспокоенность тем, что Луни входит в состав попечительского совета «Русского географического общества» вместе с Путиным.

Один из 20 крупнейших акционеров нефтяной компании сказал, что доля компании в «Роснефти» становится все более проблематичной, и будет трудно найти покупателя, даже если компания захочет продать свою долю. В обеих компаниях от комментариев отказались.