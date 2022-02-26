Российские подразделения, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, — Минобороны России

Министерство утверждает, что жители города встречали и приветствовали российских военных. «Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — говорится в сообщении.