Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявил, что Украина не отказывалась от переговоров с Россией о прекращении огня. По словам Сергея Никифорова, сейчас стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса.

«Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь», — сказал Никифоров. UPD 00:57: Украина может обсудить с РФ нейтральный статус «с внятным пакетом гарантий по безопасности», — сказал советник главы офиса Зеленского.