Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ

Израильская сторона ответ пока не дала. Ранее сообщалось о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно созванивается с лидерами Украины и России. «Наш президент держит частую телефонную связь с президентами России и Украины, в том числе на международных платформах ведется работа для прекращения боевых действий в Украине», — сказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
2022-02-26T00:05:09+03:00
2022-02-26T00:05:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 26 февраля 2022
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