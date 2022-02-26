Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ

Израильская сторона ответ пока не дала. Ранее сообщалось о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно созванивается с лидерами Украины и России. «Наш президент держит частую телефонную связь с президентами России и Украины, в том числе на международных платформах ведется работа для прекращения боевых действий в Украине», — сказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.