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00:02, 26 февраля 2022

Столтенберг выразил уверенность, что война на Украине не перейдет в страны НАТО

Столтенберг выразил уверенность, что война на Украине не перейдет в страны НАТО. «Главный сигнал саммита НАТО сегодня — что принцип коллективной обороны остается незыблемым. Это главная причина, по которой война на Украине, не распространится ни на одну страну НАТО. Мы разворачиваем дополнительные силы на востоке альянса, чтобы продемонстрировать, что нет никакой возможности недооценить нашу готовность защищать весь альянс», – заявил генсек Альянса.


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