Лондон запретил рейсы российских частных самолетов в Великобританию. «Я ужесточил запретные меры в Великобритании таким образом, что ни один российский частный самолет не может заходить в воздушное пространство Великобритании или приземляться», — заявил глава Минтранса страны Грант Шэппс.
2022-02-25T23:51:58+03:00
2022-02-25T23:58:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:51, 25 февраля 2022
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