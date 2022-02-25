Лондон запретил рейсы российских частных самолетов в Великобританию. «Я ужесточил запретные меры в Великобритании таким образом, что ни один российский частный самолет не может заходить в воздушное пространство Великобритании или приземляться», — заявил глава Минтранса страны Грант Шэппс.