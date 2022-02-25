«Снаружи сирены воздушной тревоги, мы сидим», — сообщает «Эху» житель Киева Влад Рыбалевский

«Снаружи сирены воздушной тревоги, мы сидим. Тут старики, дети подростки. Детям объясняют, что это такая игра: подземелье драконов», — сообщает «Эху» житель Киева Влад Рыбалевский

По его словам, сейчас он находится в подвале одной из школ. Местные СМИ также передают о воздушной тревоге и сиренах в Киеве, людей призывают собираться в бомбоубежищах и подвалах. По информации агентства УНИАН, слышны взрывы.