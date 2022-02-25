Ряд российских знаменитостей высказались в поддержку российской операции на Украине. Среди них ведущие Алла Довлатова, Тина Канделаки, Маша Малиновская и Дана Борисова, певец Николай Басков, блогеры Курбан Омаров, Татьяна Брухунова и Амиран Сардаро.
2022-02-25T23:38:47+03:00
2022-02-25T23:38:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:38, 25 февраля 2022
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