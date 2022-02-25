Американское интернет-издание Axios сообщает, что конгрессмены США хотят исключить Россию из Совета безопасности ООН

В резолюции, которую они обсуждают, говорится о необходимости принятия срочных мер из-за вторжения России на Украину. Издание ссылается на документ, который пока еще не стал публичным. Как сообщается, в его поддержку высказались члены комитетов по международным делам и вооружениям.