Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Президент Аслан Бжания подписал соответствующий указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Об этом говорится в обращении Бжании к соотечественникам, опубликованном на официальном сайте президента. Президент также выступил в эфире государственного телевидения. Он выразил уверенность, что все население Абхазии разделяет и поддерживает это решение.