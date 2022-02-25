Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Президент Аслан Бжания подписал соответствующий указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Об этом говорится в обращении Бжании к соотечественникам, опубликованном на официальном сайте президента. Президент также выступил в эфире государственного телевидения. Он выразил уверенность, что все население Абхазии разделяет и поддерживает это решение.
2022-02-25T23:15:46+03:00
2022-02-25T23:15:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:15, 25 февраля 2022
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