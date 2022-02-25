Не нужно больше войны, пожалуйста, — хоккеист Овечкин

«Сложная ситуация. Моя семья в России. Это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что скоро все закончится, и все будет хорошо. Не нужно больше войны, пожалуйста. Не имеет значения, кто воюет: Россия, Украина или другие страны. Я думаю, что мы должны жить в мире. Мы должны жить в мире и прекрасном мире», – сказал хоккеист Александр Овечкин изданию Sports.ru.

Овечкин играл в команде под названием Putin-team и известен поддержкой российского президента.