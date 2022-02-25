Пентагон: войска РФ замедлили темпы вторжения и не продвигаются так быстро, как прежде оценивала разведка США

Пентагон заявляет, что войска РФ замедлили темпы вторжения и не продвигаются так быстро, как прежде оценивала разведка США, сообщает аккредитованный корреспондент «Голоса Америки*» при Белом доме
* — власти РФ считают иноагентом
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Пентагон заявляет, что войска РФ замедлили темпы вторжения и не продвигаются так быстро, как прежде оценивала разведка США, сообщает аккредитованный корреспондент «Голоса Америки*» при Белом доме
* — власти РФ считают иноагентом