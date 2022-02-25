Глава дипломатии ЕС Боррель: Сегодня мы включили Путина и Лаврова в список новых санкций

«Единственными лидерами, против которых ЕС ввел санкции, являются Асад, Лукашенко, а теперь и Путин», — сказал Жозеп Боррель. Он отметил, что санкции против России приведут к быстрому росту инфляции в РФ и изолируют Россию от всего мира.

Дипломат добавил, что Россия, вероятно, наложит вето на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую ее вторжение на Украину. «Путин — это не русский народ», — сказал политик.

UPD 21:24: Боррель также добавил, что Россия угрожает Финляндии и Швеции военными последствиями, если они вступят в НАТО.