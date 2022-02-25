Премьер Британии Джонсон: Великобритания в ближайшее время введет санкции «против Путина и Лаврова»

Джонсон заявил, что введет санкции против Путина и Лаврова в ближайшее время в дополнение ко вчерашнему пакету санкций. Также он заявил о том, что Великобритания готова к любой просьбе Верховного главнокомандующего НАТО в Европе о военной поддержке. По словам британского премьера, нормализировать отношения с РФ после событий на Украине невозможно
2022-02-25T20:59:15+03:00
2022-02-25T21:03:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:59, 25 февраля 2022
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