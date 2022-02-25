Премьер Британии Джонсон: Великобритания в ближайшее время введет санкции «против Путина и Лаврова»

Джонсон заявил, что введет санкции против Путина и Лаврова в ближайшее время в дополнение ко вчерашнему пакету санкций. Также он заявил о том, что Великобритания готова к любой просьбе Верховного главнокомандующего НАТО в Европе о военной поддержке. По словам британского премьера, нормализировать отношения с РФ после событий на Украине невозможно