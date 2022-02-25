Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва — Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте», — говорится в сообщении оперштаба.
2022-02-25T20:40:30+03:00
2022-02-25T20:40:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:40, 25 февраля 2022
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