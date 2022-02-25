Центробанк увеличит выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов

«В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные», — говорится на сайте Банка.
2022-02-25T20:18:18+03:00
2022-02-25T20:18:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:18, 25 февраля 2022
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