Центробанк увеличит выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов

«В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные», — говорится на сайте Банка.