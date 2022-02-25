Роскомнадзор с сегодняшнего дня частично ограничивает доступ к Facebook

Ведомство объяснило это цензурой российских СМИ со стороны компании. Ранее соцсеть ограничила аккаунты ТК «Звезда», РИА Новости, «Лента.ру» и «Газета.ру». Генпрокуратура по согласованию с МИД приняла решение о признании Facebook «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». Ограничения Роскомнадзора будут сняты с Facebook при условии разблокировки доступа к т/к «Звезда», РИА Новости, интернет-изданиям «Лента.ру» и «Газета.ру», сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна.
2022-02-25T19:26:00+03:00
2022-02-25T20:29:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:26, 25 февраля 2022
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