Роскомнадзор с сегодняшнего дня частично ограничивает доступ к Facebook

Ведомство объяснило это цензурой российских СМИ со стороны компании. Ранее соцсеть ограничила аккаунты ТК «Звезда», РИА Новости, «Лента.ру» и «Газета.ру». Генпрокуратура по согласованию с МИД приняла решение о признании Facebook «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». Ограничения Роскомнадзора будут сняты с Facebook при условии разблокировки доступа к т/к «Звезда», РИА Новости, интернет-изданиям «Лента.ру» и «Газета.ру», сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна.