ЕСПЧ продолжит рассматривать иски против РФ

Судья от России в ЕСПЧ продолжит работу, несмотря на приостановку членства РФ в Совете Европы. В заявлении Совета Европы указывается, что приостановка членства — не финальное, а временное решение, каналы для связи с Россией остаются открытыми.
2022-02-25T19:24:41+03:00
2022-02-25T19:24:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:24, 25 февраля 2022
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