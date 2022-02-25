Литва запретила ретрансляцию «РТР Планета», «Россия 24», «НТВ Мир»

Литва запретила ретрансляцию нескольких российских государственных телеканалов. В их числе – «РТР Планета», «Россия 24», «НТВ Мир». Ограничение будет действовать в течение пяти лет. Ранее аналогичное решение приняли власти Латвии, Эстонии и Польши.
2022-02-25T19:20:48+03:00
2022-02-25T19:20:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:20, 25 февраля 2022
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