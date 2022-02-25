Литва запретила ретрансляцию «РТР Планета», «Россия 24», «НТВ Мир»

Литва запретила ретрансляцию нескольких российских государственных телеканалов. В их числе – «РТР Планета», «Россия 24», «НТВ Мир». Ограничение будет действовать в течение пяти лет. Ранее аналогичное решение приняли власти Латвии, Эстонии и Польши.