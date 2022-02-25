Россия не сможет принять участия в «Евровидение» в этом году. Исполнительный совет песенного конкурса принял сегодня такое решение по рекомендации своего руководящего органа в связи с обеспокоенностью по поводу беспрецедентного кризиса на Украине. Отмечается, что участие России в Евровидении несет ущерб репутации конкурса.

