В Черном море спасены все члены российского экипажа затонувшего сухогруза, двое из них находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. По его словам, судно, которое шло в нейтральных водах под молдавским флагом, было поражено снарядом неизвестного происхождения. Экипаж в составе десяти россиян покинул борт в одних спасательных жилетах. Спасательную операцию провели власти Украины.
2022-02-25T19:19:17+03:00
2022-02-25T19:19:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:19, 25 февраля 2022
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