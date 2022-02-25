В Черном море спасены все члены российского экипажа затонувшего сухогруза, двое из них находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. По его словам, судно, которое шло в нейтральных водах под молдавским флагом, было поражено снарядом неизвестного происхождения. Экипаж в составе десяти россиян покинул борт в одних спасательных жилетах. Спасательную операцию провели власти Украины.