Спикер Еврокомиссии по внешним делам политики безопасности Петер Стано: Путин ведет себя как нацист

По словам спикера Еврокомиссии по внешним делам политики безопасности Петера Стано, президент РФ хочет разрушить Украину, лишить ее независимости, причинить вред и страдания украинскому народу. « Это не должно происходить в Европе в 21 веке», — сказал Стано, выступая на брифинге в Брюсселе. Он отметил, что Путин никогда не объявлял свою окончательную цель, всегда говорит о намерении предупредить геноцид и денацифицировать Украину. При этом, по мнению спикера Еврокомиссии, он сам собирается совершить геноцид и ведет себя как нацист.
2022-02-25T19:10:52+03:00
2022-02-25T19:10:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:10, 25 февраля 2022
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