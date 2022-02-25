Спикер Еврокомиссии по внешним делам политики безопасности Петер Стано: Путин ведет себя как нацист

По словам спикера Еврокомиссии по внешним делам политики безопасности Петера Стано, президент РФ хочет разрушить Украину, лишить ее независимости, причинить вред и страдания украинскому народу. « Это не должно происходить в Европе в 21 веке», — сказал Стано, выступая на брифинге в Брюсселе. Он отметил, что Путин никогда не объявлял свою окончательную цель, всегда говорит о намерении предупредить геноцид и денацифицировать Украину. При этом, по мнению спикера Еврокомиссии, он сам собирается совершить геноцид и ведет себя как нацист.