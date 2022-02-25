В Чехии пересмотрят все визы, которые выданы гражданам РФ, заявил премьер-министр Чехии Фиала. Их продлят в том случае, если у правительства Чехии не будет сомнений в том, что лицо не представляет опасности стране и не попадает под санкции. По решению правительства, Чехия прекратит выдачу виз гражданам РФ, кроме гуманитарных. Визовые ограничения будут относиться к тем, кто собирается подать заявления о новой визе (за пределами Чехии). Студенты из РФ, которые обучаются в Чехии, могут продлить визы с целью обучения, заверил глава МВД Ракушан.
2022-02-25T18:32:48+03:00
2022-02-25T18:33:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2985727-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 25 февраля 2022
Загрузка комментариев...