В Чехии пересмотрят все визы, которые выданы гражданам РФ, заявил премьер-министр Чехии Фиала. Их продлят в том случае, если у правительства Чехии не будет сомнений в том, что лицо не представляет опасности стране и не попадает под санкции. По решению правительства, Чехия прекратит выдачу виз гражданам РФ, кроме гуманитарных. Визовые ограничения будут относиться к тем, кто собирается подать заявления о новой визе (за пределами Чехии). Студенты из РФ, которые обучаются в Чехии, могут продлить визы с целью обучения, заверил глава МВД Ракушан.