Песков: Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия уже сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента. В Кремле сообщили о желании Киева провести переговоры не в Минске, а в Варшаве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее он говорил о намерении российской стороны сформировать делегацию для переговоров с Украиной после заявления президента Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.
2022-02-25T18:26:44+03:00
2022-02-25T19:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:26, 25 февраля 2022
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