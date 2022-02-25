Песков: Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия уже сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента. В Кремле сообщили о желании Киева провести переговоры не в Минске, а в Варшаве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее он говорил о намерении российской стороны сформировать делегацию для переговоров с Украиной после заявления президента Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.