Членство России в Совете Европы приостановлено — глава МИД Италии

Ранее стало известно, что комитет министров Совета Европы инициировал процедуру приостановления членства России в Совете, об этом сообщил глава кабмина Польши Матеуш Моравецкий. Как сообщил агентству РИА Новости источник в Страсбурге, процедура приостановки членства России в Совете Европы включает работу в ПАСЕ и ЕСПЧ.
2022-02-25T18:48:00+03:00
2022-02-25T18:53:10+03:00
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18:48, 25 февраля 2022
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