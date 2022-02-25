Членство России в Совете Европы приостановлено — глава МИД Италии

Ранее стало известно, что комитет министров Совета Европы инициировал процедуру приостановления членства России в Совете, об этом сообщил глава кабмина Польши Матеуш Моравецкий. Как сообщил агентству РИА Новости источник в Страсбурге, процедура приостановки членства России в Совете Европы включает работу в ПАСЕ и ЕСПЧ.