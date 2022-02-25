Мосбиржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и срочном рынке в понедельник, 28 февраля

«В соответствии с рекомендациями Совета Биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, и решением Банка России, Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке 28 февраля 2022 года. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли. Начало торгов на рынке акций – в 9:50 (аукцион открытия), в 10:00 – основные торги. Начало торгов на срочном рынке – в 10:00. Утренняя торговая сессия на валютном рынке начнется в 6:50 с аукциона открытия», — говорится в сообщении на сайте биржи.

Ранее были отменены утренние торги 25 февраля.