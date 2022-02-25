МОК призвал международные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия в России и Белоруссии

Речь идет о ближайших спортивных мероприятиях в России. Также МОК призвал спортивные федерации не вывешивать флаги России и Белоруссии на всех соревнованиях. Ранее стало известно, что УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2022 из Санкт-Петербурга в Париж на «Стад де Франс». Кроме того, многие баскетбольные клубы отменили поездки и матчи в Санкт-Петербурге из-за действий российской власти на Украине.
2022-02-25T17:31:11+03:00
2022-02-25T17:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 25 февраля 2022
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