МОК призвал международные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия в России и Белоруссии

Речь идет о ближайших спортивных мероприятиях в России. Также МОК призвал спортивные федерации не вывешивать флаги России и Белоруссии на всех соревнованиях. Ранее стало известно, что УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2022 из Санкт-Петербурга в Париж на «Стад де Франс». Кроме того, многие баскетбольные клубы отменили поездки и матчи в Санкт-Петербурге из-за действий российской власти на Украине.