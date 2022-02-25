Микронезия разорвала дипотношения с Россией из-за военных действий на Украине

О прекращении дипломатических отношений Федеративные штаты Микронезии уведомили российскую сторону 25 февраля. Отношения будут восстановлены, когда Россия продемонстрирует «действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству».
2022-02-25T17:20:53+03:00
2022-02-25T17:21:01+03:00
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17:20, 25 февраля 2022
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