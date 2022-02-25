Римас Туминас, который ушел с поста худрука Вахтанговского театра, рассказал, что решение было принято в прошлом году

Римас Туминас, который ушел с поста художественного руководителя Вахтанговского театр, рассказал, что решение об этом было принято еще в прошлом году. Об этом он сообщил в эфире «Эха». Туминас объяснил это возрастом и состоянием здоровья, из-за чего он не может «быть таким активным в хозяйственной жизни театра». Римас Туминас, по его словам, останется режиссером в «художественной сфере», он перезаключил договор с директором театра.
2022-02-25T17:16:52+03:00
2022-02-25T17:16:52+03:00
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Эксклюзив Эха 17:16, 25 февраля 2022
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