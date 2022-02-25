«Чечня сегодня»: В Грозном собралось более 12 тысяч бойцов силовых структур

Глава республики сказал, что это «добровольцы, которые готовы выехать на любую специальную операцию». При этом, по словам Кадырова, добровольно сражаться за Россию готовы 70 тысяч человек из региона.



Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев уточнил телеканалу 360, что Кадыров выступал перед 12 000 сотрудниками правоохранительных органов, а само мероприятие было своего рода проверкой боеготовности личного состава «к выполнению приказов, которые могут поступить от Путина».