Папа Франциск отправился в посольство РФ в Риме, чтобы выразить озабоченность в связи с ситуацией на Украине

Папа Франциск отправился в российское посольство в Риме, чтобы лично выразить свою озабоченность в связи с ситуацией на Украине. Это подтвердили NBC News в пресс-службе Ватикана. Такой жест со стороны Папы не имел прецедентов в последнее время.
2022-02-25T16:36:12+03:00
2022-02-25T16:36:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 25 февраля 2022
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