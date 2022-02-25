Попавшие под санкции банки ВТБ и Сбер не могут выдавать деньги гражданам в ряде банкоматов

Об этом сообщает корреспондент «Эха» Алена Задорожная.

Сотрудники столичных отделений банков рассказали, что в устройствах просто закончились деньги, а инкассаторы не приезжают уже несколько часов. В Сбере можно получить небольшие суммы у кассиров отделений.

Руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова:

Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам-физлицам и -юридическим лицам доступны их средства в полном объеме. Операция по снятию и пополнению счетов в рублях, иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, мобильном приложении Сбербанк онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут проводится в полном объеме. Обмен валюты проводится также без ограничений. Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов но принятые ограничения никак не влияют на сохранность средств наших клиентов.