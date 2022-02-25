Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» разорвал договор с «Аэрофлотом»

В клубе агентству ТАСС сказали, что это решение связано с обострением военно-политической ситуации между Россией и Украиной. В пресс-службе «Манчестера» сказали, что клуб разделяет беспокойство болельщиков по всему миру и принимает решение отозвать спонсорские права у российского авиаперевозчика. Накануне в отношении «Аэрофлота» Лондоном были объявлены санкции.