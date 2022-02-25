Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» разорвал договор с «Аэрофлотом»

В клубе агентству ТАСС сказали, что это решение связано с обострением военно-политической ситуации между Россией и Украиной. В пресс-службе «Манчестера» сказали, что клуб разделяет беспокойство болельщиков по всему миру и принимает решение отозвать спонсорские права у российского авиаперевозчика. Накануне в отношении «Аэрофлота» Лондоном были объявлены санкции.
2022-02-25T16:05:51+03:00
2022-02-25T16:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 25 февраля 2022
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