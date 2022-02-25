Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что цель операции — помощь республикам Донбасса, «в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины». Песков отметил, что это является «неотъемлемым компонентом нейтрального статуса».
2022-02-25T15:52:22+03:00
2022-02-25T16:17:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:52, 25 февраля 2022
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