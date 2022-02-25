Путин в разговоре с Си Цзиньпином заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».
2022-02-25T15:43:40+03:00
2022-02-25T15:43:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:43, 25 февраля 2022
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