Лавров сообщил, что Россия подготовит фотовыставку о геноциде населения Донбасса к сессии ООН по правам человека

По словам министра, представители ДНР и ЛНР передали ему книгу «Расстроенное детство Донбасса», в которой описаны «свидетельства преступлений киевского режима». Лавров добавил, что важно, чтобы она была у «представителей так называемого международного сообщества», которое «хором» опровергает информацию о геноциде.
2022-02-25T15:32:01+03:00
2022-02-25T15:32:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 25 февраля 2022
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