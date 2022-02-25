Лавров сообщил, что Россия подготовит фотовыставку о геноциде населения Донбасса к сессии ООН по правам человека

По словам министра, представители ДНР и ЛНР передали ему книгу «Расстроенное детство Донбасса», в которой описаны «свидетельства преступлений киевского режима». Лавров добавил, что важно, чтобы она была у «представителей так называемого международного сообщества», которое «хором» опровергает информацию о геноциде.