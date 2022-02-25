Журналистка «Коммерсантъ» Елена Черненко исключена из пула МИДа за организацию письма журналистов против войны

Об этом она сообщила в своем Telegram.

«После инициирования мною открытого письма с осуждением российской военной операции на Украине меня исключили из пула журналистов МИД РФ, в котором я проработала почти 11 лет. С формулировкой «за непрофессионализм». Я сожалению о таком решении, но такие уж видимо времена. Постараюсь продолжать выполнять свою работу максимально качественно и объективно».

Также она обратилась к Марии Захаровой, чтобы такие меры не были предприняты к другим журналистам пула МИД.