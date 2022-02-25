Сергей Собянин заявил об отмене удаленной работы для 30% работников в Москве

Также он отметил, что с 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт москвичей, старше 60 лет.
Это связано с тем, что по сравнению с пиком заболеваемости в конце января, число новых заражений коронавирусом в Москве уменьшалось в 3 раза.
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Также он отметил, что с 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт москвичей, старше 60 лет.
Это связано с тем, что по сравнению с пиком заболеваемости в конце января, число новых заражений коронавирусом в Москве уменьшалось в 3 раза.