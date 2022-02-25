Государственный флаг Украины пропал сегодня со здания в центре Москвы на Старом Арбате.
Много лет он был поднят над зданием Украинского культурного центра. Сотрудник центра сообщил, что флаг сняли, чтобы «постирать и погладить».
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Государственный флаг Украины пропал сегодня со здания в центре Москвы на Старом Арбате.
Много лет он был поднят над зданием Украинского культурного центра. Сотрудник центра сообщил, что флаг сняли, чтобы «постирать и погладить».